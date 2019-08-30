Москва, , 16:34 — REGNUMНародные депутаты Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прибыли сегодня, 30 августа, в московский следственный изолятор «Лефортово». Об этом сообщают украинские СМИ.

Рабинович и Медведчук посетили заключенных граждан Украины Станислава Клыха и Николая Карпюка. Когда депутаты вышли из СИЗО, они коротко пообщались с прессой о перспективах обмена заключенными между Россией и Украиной.

По словам Рабиновича, «всё будет хорошо». Он также попросил некие политические силы, которые, по его словам, паразитируют на судьбах заключенных, перестать это делать.

«Ребята, всё будет хорошо. Уже всё будет хорошо… Я очень прошу тех, кто играет судьбами людей, нагнетает обстановку… — дайте людям вернуться домой, вы — паразиты, вы паразитируете на несчастье людей. Рот свой закройте, дайте доделать работу», — довольно эмоционально заявил Рабинович.

При этом Медведчук заявил, что он не собирается посещать заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который был осужден за терроризм.