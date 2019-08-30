Анкара, , 16:34 — REGNUMАнкара сохраняет приверженность к участию в программе американских истребителей пятого поколения F-35, но рассмотрит альтернативы, если Вашингтон продолжит блокировать турецкое участие в ней, заявил 30 августа глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Норвегию.

По его словам, такой альтернативой не обязательно будет Россия.

«Мы никогда не говорили, что купим самолёты у России, мы участвуем в программе F-35 и остаёмся ее приверженцами. Мы хотим купить F-35, но если не сможем, то будем искать альтернативы. Возможны любые варианты, не обязательно это только Россия», — цитирует заявление Чавушоглу телеканал NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил журналистам о переговорах Турции и России о поставках российских истребителей Су-57.

Напомним, участие Турции в программе F-35 и поставки Анкаре этих самолётов Вашингтон заблокировал после покупки Турцией российских систем ПВО С-400. До этого момента турецкая сторона вложила в эту программу более $1,4 млрд.

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