Магас, , 16:32 — REGNUMВ пресс-службе главы Ингушетии опровергли сообщения об отставке министра имущественных и земельных отношений республики Руслана Могушкова. Ранее информация об этом была опубликована рядом СМИ. По данным пресс-службы, официального подтверждения ее пока нет, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа появилась информация о том, что врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об увольнении со своего поста главы минимущества Руслана Могушкова. Об этом со ссылкой на свой источник в администрации руководителя республики сообщал «Интерфакс». При этом официальной информации на сайтах главы и правительства не было.

Напомним, что в последние недели уже не одного чиновника в Ингушетии СМИ отправили в отставку. Среди уволенных даже значился глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев. При этом ни разу подтверждения этой информации не последовало.

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