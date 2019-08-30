Киев, , 16:25 — REGNUMСегодня, 30 августа, народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва от партии «оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович прилетели в Москву, в «Лефортово», где проведали заключенных граждан Украины Николая Карпюка и Станислава Клыха.

«Наш приезд — это в первую очередь гуманитарная акция… Более того, как вы понимаете, мы договаривались об этом не сегодня и даже не вчера. Эта договоренность существовала раньше, поскольку наша партия занимается вопросом освобождения тех людей, которых мы сегодня посещали, граждан Украины — и Николая Карпюка и Станислава Клыха. Это те люди, по поводу освобождения которых мы поднимали вопрос долго, длительное время», — заявил Виктор Медведчук.

Виктор Медведчук и Вадим Рабинович рассказали, что передали им приветы от родственников, украинское сало и украинский хлеб.

Медведчук особо подчернул, что длительное время занимается вопросами освобождения по просьбе родных и близких и подтвердил, что сегодняшняя встреча с Карпюком и Клыхом — «это и есть своего рода ответ на ту позицию, которая была высказана вчера господином Песковым от имени Кремля, когда его попросили прокомментировать обстоятельства, связанные с освобождением». Он рассказал, что сегодня они с Вадимом Рабиновичем приехали в Москву для того, чтобы эта готовность к проведению обмена созрела и такой обмен был проведен как можно скорее.

Виктор Медведчук также акцентировал внимание на том, что вопросами обмена новая власть занимается успешнее, чем предыдущая.

Народный депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в свою очередь отметил, что возвращение домой удерживаемых лиц является стратегической задачей партии:

«Мы сюда приехали не для медалей, не для орденов и точно не для того, чтобы сейчас прийти к вам и что-то рассказать».

Парламентарий подчеркнул, что, благодаря проведенной Медведчуком работе по освобождению удерживаемых лиц, около 900 человек сегодня находятся дома. Также он выразил надежду, что в самое ближайшее время этот список пополнится еще несколько людьми.

Рабинович отметил, что, в отличие от режима Порошенко, который специально тормозил обмены, подготовленные Виктором Медведчуком, нынешняя власть и президент Зеленский ведут переговоры по обмену намного успешнее.

Кроме того, Вадим Рабинович обратился к Карпюку и Клыху со словами поддержки:

«Я меньший дипломат, чем Виктор Владимирович, я скажу проще: «Ребята, все будет хорошо, уже все будет хорошо»».

ИА REGNUMнапоминает, что согласно распространяемой на Украине информации, в ближайшее время между Москвой и Киевом может состояться масштабный обмен удерживаемыми лицами. Некоторые украинские политики даже сообщили, что обмен уже состоялся в ночь на 30 августа. Сейчас называют новую возможную дату обмена — 3 сентября, впрочем, ни один официальный источник эту дату не подтверждает.