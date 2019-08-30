Астрахань, , 16:26 — REGNUMЗа три месяца работы в Астраханской области её новый глава показал реальную борьбу с коррупцией, нацеленность на обновление управленческих кадров и существенно сократил дистанцию между органами власти и людьми, выстроив уважительное и прямое общение с жителями. Такие выводы содержатся в докладе Центра политической конъюнктуры «Игорь Бабушкин. Системный силовик» из серии политических портретов губернаторов новой волны, опубликованном на сайте ЦПК.

Бабушкин возглавил регион последним из врио губернаторов, кому предстоят выборы 8 сентября, всего три месяца назад. Как и многие новые главы регионов, проходит обучение по президентской программе подготовки управленческого кадрового резерва — так называемой «школы губернаторов». И всё же Бабушкина относят к категории «силовиков» — долгое время он работал в структурах ФСБ России и по этой работе давно и лично знаком с президентом Владимиром Путиным. Пять лет отработал в Росимуществе в статусе замруководителя, а на должность врио губернатора был назначен, будучи заместителем полномочного представителя президента РФ в сложном Северо-Кавказском федеральном округе, где курировал социальную политику, благоустройство и туризм.

Эксперты ЦПК вспоминают, что полпред Александр Матовников отзывался о Бабушкине как об очень хорошем аналитике. «Он сначала проанализирует, оценит обстановку, а потом уже будет принимать решение», — говорил он. Так и произошло в Астраханской области, где новый врио губернатора не стал с первых дней перестраивать команду.

Как показало время, оценку действующих чиновников Бабушкин проводил в том числе и с привлечением правоохранительных органов: в регионе начались давно востребованные жителями антикоррупционные расследования. В частности, лично оценив состояние ветхого и аварийного фонда и проинспектировав реализацию программ по его расселению, Бабушкин инициировал возбуждение 43 уголовных дел в отношении высокопоставленных представителей органов власти региона и муниципалитетов.

При такой жёсткости к чиновникам Бабушкин с первых дней продемонстрировал существенное сокращение дистанции с жителями области. Именно на их оценки и мнения, а не на отчёты министерств и ведомств, Бабушкин ориентировался при изучении ситуации в регионе. А получал эти оценки напрямую — выезжая в районы, встречаясь с людьми и даже просто покупая продукты на рынке.

Приоритетными направлениями работы Бабушкина эксперты назвали рост уровня жизни граждан, поддержку социально незащищённых слоев населения, развитие бизнеса и привлечение новых инвесторов. Очевидным плюсом авторы доклада считают активную поддержку со стороны президента, который трижды встречался с Бабушкиным с момента назначения. Для решения конкретных проблем врио губернатора приглашает в Астраханскую область федеральных министров и глав крупных российских компаний.

«Бабушкин уделяет много внимания социальной сфере», — отмечают эксперты. Он инициировал принятие целого ряда новых мер социальной поддержки, которые вступят в силу уже с 1 сентября 2019 года. Активно внедряется проект «Бережливая поликлиника», направленный на сокращение очередей и повышение доступности медицинской помощи в учреждениях здравоохранения.

Для усиления работы с жителями Бабушкин инициировал создание мобильной приемной «Губернаторский контроль». Теперь не астраханцы околачивают приёмные чиновников, а сами министры со своими подчинёнными выезжают в районы области, чтобы принимать жалобы и пожелания. А для подготовки новых управленческих кадров Игорь Бабушкин по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России» запустил свой проект «Губернаторский резерв».

По мнению составителей доклада, «за три месяца работы Бабушкин не допустил явных политических или коммуникационных ошибок»: «Он старается в сжатые сроки уместить объем работы, на который у остальных врио губернаторов было гораздо больше времени. Это интересный политтехнологический кейс о том, как политик за короткий промежуток времени может завоевать доверие граждан».