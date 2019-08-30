Приштина, , 16:10 — REGNUMБелград заплатил $340 тысяч властям Центрально-Африканской Республике за отзыв решения о признании независимости односторонне отделившегося от Сербии края Косово, пишет 30 августа приштинская Gazeta Express.

Как отмечает издание, несколько дней назад в СМИ африканской страны появилась информация о том, что посланник главы МИД Сербии Ивицы Дачича предлагал указанную сумму министру иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон за то, чтобы внешнеполитическое ведомство издало словесную ноту об отзыве признания суверенитета Косово.

Ссылаясь на дипломатические источники, приштинская газета также утверждает, что «агрессивная кампания Белграда» заставила разведку США начать «внимательно следить за движениями Ивицы Дачича, направленными на выявление людей, лоббирующих против Косово, и потенциальных стран, которые поддерживают Сербию в её борьбе с независимостью страны».

Как передавало ИА REGNUM, МИД Сербии 27 июля сообщил о получении ноты за подписью министра иностранных дел ЦАР, согласно которой республика не признаёт независимости Косово, поскольку «не может занимать позицию, противоречащую международному праву». Ранее Ивица Дачич посещал ЦАР с официальным визитом.

Напомним, что за последнее время свои решения по Косово отозвал уже целый ряд стран, в их числе — Гана, Бурунди, Папуа — Новая Гвинея. Суринам, Гвинея-Бисау, Либерия, Лесото, Мадагаскар, Республика Палау, Центрально-Африканская Республика и другие.

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