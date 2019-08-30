Ташкент, , 16:02 — REGNUMДля военнослужащих воинской части командования войск охраны категорированных объектов минобороны Узбекистана построен новый военный городок, сообщает 30 августа издание Kun.uz.

Объект расположен на Камчикском перевале в Наманганской области республики. Воинская часть расположилась на высоте 1350 метров над уровнем моря. Стоимость строительства объектов военного городка составила 24 млрд сумов ($2,6 млн).

Отметим, согласно всемирному рейтингу военной мощи Global Firepower Index — 2019, армия Узбекистана заняла 48-е место, Казахстана — 54-е место, Киргизии — 91-е.

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