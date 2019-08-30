Париж, , 16:01 — REGNUMСогласно национальному институту статистики и экономических исследований (INSEE), почти треть жителей Майотты, заморского департамента Франции, живут в домах без доступа к водопроводу, сообщает Le Figaro.

Доступ к водопроводной воде является основной трудностью в Майотте. Почти треть жителей или около 81 тыс. человек не имеют доступа к воде в своих домах, а вынуждены пользоваться уличным краном или колодцем.

По данным исследования, 29% домов не имеют водопровода. Эта цифра почти в два раза больше, чем во Французской Гвиане (14%). Тем не менее, доступ к воде значительно улучшился за последние 20 лет. В 1997 году в 80% жилищ не было водопровода.

По данным INSEE, в каждом десятом доме департамента Майотта нет электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала план усиленных мер по борьбе с нелегальной миграцией на Майотте.

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