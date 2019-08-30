Москва, , 15:59 — REGNUMПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили обещает своим согражданам, что их ждут европейские блага, хотя ни в Германии, ни во Франции Грузию не считают прозападным элементом, считает политолог, ведущий эксперт центра актуальной политики Виктор Олевич. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Зарубишвили о том, что Грузии якобы пора избавляться от экономической зависимости от РФ.

«Зурабишвили — это действительно западный человек. Это этническая грузинка, которая жила во Франции, причём была не просто гражданкой Франции — она была французским дипломатом и служила во французском посольстве в США, — сказал политолог. — В Вашингтоне. Это человек абсолютно прозападных ценностей. Прозападных взглядов. В каком-то смысле это она чуждый для Грузии элемент. Она видит свою задачу [в том, чтобы] говорить грузинам, что их путь — это европейский путь, что их ждут какие-то блага. [Но] французы немцы и англичане не считают Грузию частью Европы и, скорее, в ближайшие годы [считать] не будут».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что её стране необходимо добиваться экономической независимости от Российской Федерации. По её словам, Грузия уверенными шагами движется в западном направлении, а значит, Тбилиси нужно минимизировать экономическое влияние Москвы.

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