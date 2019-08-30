Москва, 30 августа 2019, 15:59 — REGNUMПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили обещает своим согражданам, что их ждут европейские блага, хотя ни в Германии, ни во Франции Грузию не считают прозападным элементом, считает политолог, ведущий эксперт центра актуальной политики Виктор Олевич. Об этом он заявил 30 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова Зарубишвили о том, что Грузии якобы пора избавляться от экономической зависимости от РФ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что её стране необходимо добиваться экономической независимости от Российской Федерации. По её словам, Грузия уверенными шагами движется в западном направлении, а значит, Тбилиси нужно минимизировать экономическое влияние Москвы.
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