Париж, , 15:47 — REGNUMДепутат парламента Франции Жозе Эврар («Национальное объединение») призвал власти Пятой республики задуматься о возобновлении торговли с Россией в военно-промышленной сфере, сообщает RT со ссылкой на соответствующий запрос, который он направил министру вооруженных сил страны Флоранси Парли.

В запросе говорится, что власти Франции продают самолеты, вертолеты, корабли и танки Саудовской Аравии, которая в свою очередь применяет их в военном конфликте с Йеменом с 2015 года. При этом в свое время власти страны расторгли контракт на строительство и поставку для России двух десантных вертолетоносцев семейства «Мистраль».

"Получается, что есть хорошие клиенты, (продавать которым оружие) этично, и другие, которым (оружие) не поставляют, поскольку они недостойны», — считает депутат, отметив, что с этическими условиями поставок военного оборудования необходимо обращаться с большой осторожностью.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция и Россия летом 2011 года заключили договор о постройке двух «Мистралей». В 2014 году французское правительство отказалось передавать корабли России в связи с событиями на Украине. В 2015 году договор был расторгнут. По условиям его расторжения, Париж вернул сумму предоплаты и гарантировал, что продажа этих кораблей третьей стороне состоится лишь в случае согласия России.

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