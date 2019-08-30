Париж, , 15:41 — REGNUMМинистерство иностранных дел Франции выразило беспокойство из-за ситуации в Южно-Китайском море и призывает все стороны принять меры по снижению напряженности в регионе, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы призываем все государства, граничащие с Южно-Китайским морем, принять меры по снижению напряженности и содействовать поддержанию и укреплению мира, безопасности, стабильности и безопасности в регионе, в том числе в отношении прав человека, свободы судоходства и пролета в Южно-Китайском море», — говорится в заявлении МИД Франции.

Известно, что Германия, Франция и Великобритания приветствуют продолжающиеся переговоры между государствами-членами Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Китаем по выработке Кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая выразили протест в отношении заявлений стран Запада о ситуации в Южно-Китайском море.

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