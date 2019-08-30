Идлиб, Сирия, , 15:36 — REGNUMСирийские войска продолжили своё продвижение на юге провинции Идлиб после захвата стратегического города Аль-Таманах. Активную поддержку наземной операции Сирийской арабской армии осуществляют ВКС РФ.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Благодаря этому сирийским войскам удалось продвинуться к северу от недавно захваченного Аль-Таманаха и после короткого боя с боевиками установить контроль над вершинами холмов, которые выходят на другую сторону города. Речь идет о вершинах холмов Таль Сиди Джаафар и Таль Турки. Пишет об этом новостной ресурс Al-Masdar News.

Теперь обеспечена безопасность северо-восточного сектора Хан-Шейхуна и северо-западной оси Аль-Таманаха. Есть основания полагать, что далее сирийская армия переключит свое внимание на города, расположенные к северу от этих холмов: Тахтайю, который находится к северу от Аль-Таманаха, и Аль-Хиш, который находится к северу от Хан-Шейхуна.

Однако на некоторое время возникнет пауза в наступательных действиях, т.к. с 6 утра 31 августа 2019 года сирийские правительственные войска в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации «Идлиб». Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон. Следует заметить, что в этом регионе ещё не было случая, чтобы прекращение огня соблюдалось со стороны боевиков.