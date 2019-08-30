История вопроса

Всё о назначениях (и отставках) на государственные и муниципальные посты в Ростовской области. Сведения о назначенных и отставленных. Ожидания от вновь назначенных и судьба отставленных. Обсуждение причин и последствий назначений и отставок. Версии, слухи, документы и комментарии.