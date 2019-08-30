Ростов-на-Дону, 30 августа 2019, 15:33 — REGNUMВ Ростове-на-Дону генерал-майор внутренней службы Игорь Евстафьев, ранее руководивший ГУ МЧС России по Астраханской области, назначен на пост начальника городского управления по делам ГО и ЧС.
Известно, что новый управленец — уроженец Астраханской области. На Дону он окончил Ростовское высшее командное училище ракетных войск, Северо-Кавказскую академию государственной службы.
В течение последних девяти лет занимал должность начальника ГУ МЧС России по Астраханской области.
Исполнял обязанности начальника ростовского управления по делам ГО и ЧС Александр Плетнёв.