Хельсинки, , 15:30 — REGNUMПодписание соглашения о зоне свободной торговли со странами Евразийского союза отдаляет Сербию от её стратегической цели — вступления в Европейский союз. Об этом 30 августа заявил министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на встрече глав внешнеполитических ведомств стран ЕС и Западных Балкан в Хельсинки, сообщает «Танюг».

По словам министра, планы Белграда 25 октября подписать торговое соглашение с «пророссийским объединением» только «сбивают с толку», поскольку Сербия «не может двигаться в нескольких направлениях одновременно».

«Если вы серьёзны в своей европейской ориентации, то вам нужно делать политический выбор, который приближает вас к достижению этой цели», — сказал Лайчак, подчеркнув, что соглашение с ЕАЭС «не является одним из таких шагов».

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Глава МИД Словакии также коснулся темы диалога между Сербией и отделившимся краем Косово, отметив, что для возобновления переговорного процесса Приштина должна отменить введённые ею пошлины в 100% на сербские товары.

При этом в ответ на просьбу журналистов оценить перспективы евроинтеграции Косово Лайчак констатировал, что пять стран Евросоюза, включая Словакию, не признают односторонне провозглашённой независимости края.

«Косово является проблемой, поскольку оно не было признано пятью государствами — членами Европейского союза. Такова реальность Косово», — заключил он.

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