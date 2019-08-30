Анкара, , 15:28 — REGNUMРоссия и Турция начали переговоры о поставках российских истребителей пятого поколения Су-57 Анкаре. Об этом сегодня, 30 августа, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Турецкий лидер отметил, что после авиасалона МАКС-2019 в России остались представители министерств Турции, которые там работают.

«Переговоры по Су-57 ведутся, они будут продолжаться, — сказал Эрдоган. — Мы будем действовать, положив на стол переговоров наши условия по кредитованию и совместному производству».

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Глава государства подчеркнул, что если США не изменят свою позицию по поставкам истребителей F-35, то Анкара будет «искать выход из этой ситуации».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским лидером Владимиром Путиным осмотрели новейший российский многофункциональный истребитель Су-57 на авиакосмическом салоне МАКС-2019. В ходе осмотра глава Турции поинтересовался возможностью покупки таких самолётов. Путин ответил утвердительно.

Позднее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил о большой заинтересованности Турции в приобретении российских истребителей Су-35 или Су-57.

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