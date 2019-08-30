Ашхабад, , 15:20 — REGNUMВ Туркменабаде завершилась очередная встреча рабочих групп узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации государственной границы. Об этом сообщили 30 августа в пресс-службе министерства иностранных дел республики.

Отмечается, что стороны согласовали прохождение проектной демаркационной линии на отдельных участках границы, а также доработали проект нормативно-правовых актов и документов демаркации границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−25 июня в Туркменабаде состоялась встреча рабочих групп узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации границы. Стороны разработали проект требований к производству аэрофотосьемочных работ на границе.