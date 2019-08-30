Киев, , 15:21 — REGNUMРуководители украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович из аэропорта «Киев» через Гомель полетели в Москву, сообщил 30 августа телеканал «1+1».

"Около 10 утра самолёт Медведчука вместе с лидерами «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем на борту вылетел из Жулян. Он полетел через белорусский Гомель в Россию и приземлился в московском аэропорту «Внуково», — сказано в сообщении.

Журналисты высказали предположение, что визит украинских политиков в Россию может быть как-то связан с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Как сообщил ранее Медведчук в эфире телеканала NewsOne, окончательный вариант обмена между РФ и Украиной ещё не согласован. Не утверждено ни количество обмениваемых лиц, ни тем более список самих участников обмена.

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