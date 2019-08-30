Москва, , 15:16 — REGNUMПредседатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук приехал в Москву, сообщает 30 августа ТСН.

Отмечается, что Медведчук вместе с членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадимом Рабиновичем посетили в Москве заключенных граждан Украины. Более подробной информации не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что Россия и Украина ведут переговоры об обмене удерживаемыми лицами, но вариант этой процедуры пока не согласован. Переговорами занимается действующая украинская власть, президент Владимир Зеленский.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой уже завершился. Позже сообщалось, что обмен переносится на следующую неделю, ориентировочно на 3 сентября.

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