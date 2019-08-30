Рим, , 15:14 — REGNUMПредставители партии «Лига» не намерены отдавать посты глав парламентских комитетов, полученные после выборов 2018 года, сказал журналистам в пятницу, 30 августа, заместитель руководителя партии Клаудио Дуригон, передает информагентство ANSA.

«Лига» в период после выборов и до августа 2019 года входила в правящую коалицию с «Движением 5 звезд», но в партии Маттео Сальвини не считают распад коалиции основанием для освобождения постов глав комитетов.

Новые выборы проведены не были, и все члены парламента, включая его руководителей, остаются на своих постах, формирование нового правительства в другом составе не означает автоматического переизбрания и глав комитетов, отметил Дуригон.

Наблюдатели отмечают, что таким образом в партии Сальвини намерены показать оппонентам, насколько серьезным будет их сопротивление деятельности нового правительства.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.

Читайте также: Почему в Италии придет к власти правительство меньшинства