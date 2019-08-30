Идлиб, Сирия, , 15:08 — REGNUMСирийские военные возобновили атаку на город Аль-Таманах на юге провинции Идлиб в ночь с 29 на 30 августа 2019 года после того, как отбили контратаку террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Подразделениям 25-й дивизии специального назначения Сирийской арабской армии удалось взломать оборону исламистов, захватить ряд их опорных пунктов и взять 30 августа город Аль-Таманах под свой полный контроль. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

В дополнение к захвату Аль-Таманаха сирийская армия также захватила несколько объектов вокруг города, дополнительно обеспечив безопасность района в случае контратаки джихадистов.

С захваченными городами Аль-Таманах и Кувейн правительственные войска в ближайшие дни должны полностью обезопасить восточный фланг города Хан-Шейхун.

Для боевиков потеря Аль-Таманаха является серьезной неудачей на юге провинции Идлиб. Получается, что теперь исламисты почти полностью выдавлены из южной части Идлибской демилитаризованной зоны.

ИА REGNUM ранее сообщало о начале операции по штурму города Аль-Таманах.