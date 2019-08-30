30 августа 2019 | Время чтения 4 мин

Как это уже было в Афганистане накануне вывода советских войск, нынешний ход событий в этой стране, связанный с выводом войск США, начинает формировать электоральные процессы иного политического свойства. Почти все силы страны раздумывают, какой сделать следующий ход и как.

Станислав Тарасов, , 15:05 — REGNUMПрезидент США Дональд Трамп заявил о намерении сохранить военное присутствие в Афганистане. Он планирует сократить контингент до 8600 военнослужащих из 14 тысяч, а затем, по его словам, «определимся, что произойдет дальше».

Иван Шилов © ИА REGNUM

Такие слова со стороны Трампа звучали и раньше. Не случайно официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией написала на своей странице в Facebook: «Что? И так же быстро, как в прошлый раз, или как из Сирии?». Это явный намек на то, как президент США еще в декабре прошлого года объявлял о желании вывести войска из обеих стран. Но Афганистан — не Сирия. И американцы решают всё же разные задачи. Дело в том, что в Катаре на переговорах между США и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) главным условием ставился вопрос о выводе иностранных войск из Афганистана, и только потом начало межафганского диалога. При этом «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказывается от встречи с правительством в Кабуле, которое считает незаконным. Так в Афганистане начинает срабатывать эффект «матрешки».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

На 28 сентября в стране намечены президентские выборы, которые до этого неоднократно переносились. Их сначала назначили на 20 апреля 2019 года, затем перенесли на июль, но сегодня наблюдатели уже не берутся утверждать, когда они состоятся и возможны ли они в обозримом будущем. Проблема в том, сообщает DW, что из опубликованного в американской прессе «мирного соглашения» между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подготовленного американским исследовательским центром RAND Corporation, следует: сначала должно быть сформировано переходное правительство со сменным руководством, которое будет функционировать «на протяжении длительного переходного периода», а только потом можно будет проводить президентские выборы с участием оппозиции. Кабул против такого сценария, заявляя, что США «за его спиной меняют политическую систему страны». И не только это.

Появились признаки возрождения «Северного альянса». На днях сын влиятельного командира «Северного альянса» Ахмад Масуд-младший анонсировал в интервью Agence France Presse запуск своего политического движения в Афганистане. По его словам, организация, которая будет базироваться в провинции Панджшер, может оформиться уже 5 сентября. По его мнению, «США слишком быстро пошли на уступки талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сделали ошибку, исключив афганскую сторону из переговоров. Это создает политический и военный вакуум, легализирует «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и может вдохновить радикальные группировки по всему миру». Он также уточняет: «То, что происходит сейчас в Афганистане — это не афганский процесс».

Американские военные в афганской провинции Панджшер Defense.gov

В этой связи многие эксперты предостерегают, что в стране возможна новая эскалация гражданской войны, более жесткая, чем в 1990-е годы, в которую могут быть вовлечены — прямо или косвенно — страны региона. И еще. Мирное соглашение при определенных условиях грозит «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) внутренним расколом. Движение в его нынешнем виде далеко не монолитно, обязательно найдутся «непримиримые», которые заявят о «предательстве идеалов», о том, что заключенные сделки лично для них никакого значения не имеют, и продолжат собственную войну. Так что не будем спешить ерничать по поводу «планов» Трампа ухода из Афганистана.

С талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут сейчас переговоры не только США. Поддерживает контакты и Россия, а также другие страны. Никто не знает, как движение поведет себя в иных условиях, когда их базовые требования в Афганистане будут удовлетворены. Как это уже было накануне вывода советских войск, нынешний ход событий в Афганистане начинает формировать электоральные процессы иного политического свойства. Российский информационный портал «Афганистан.Ру» отмечает, что потенциальный уход США сказывается на поведении и действиях практически всех политических сил, которые «раздумывают, как сделать следующий ход».

Ашраф Гани President.gov.af

Естественно, это особенно беспокоит действующего президента Ашрафа Гани. Тем более что на днях США ввели ограничительные меры против его помощника и главы Совета безопасности Хамдуллы Мохиба в ответ на критику американской политики на афганском направлении. Гани понимает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут добиться переноса срока президентских выборов, если Кабулу не удастся сорвать их переговорный процесс с американцами. Правда, шансов у его правительства мало и прогнозировать развитие ситуации сложно, так как фундаментальных противоречий между официальным Кабулом и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) остается слишком много.

Как и много поставлено на карту внутренними и внешними игроками: можно плескать бензин в костерок противоречий, а можно подталкивать всех к миру.