Париж, , 15:04 — REGNUMМинистерство иностранных дел Франции обеспокоено инцидентами в южном пригороде Бейрута в Ливане, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы приняли к сведению инциденты в Ливане 25 и 26 августа. Эта информация очень нас беспокоит», — говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном 29 августа.

Париж подтверждает свою приверженность суверенитету Ливана и полному осуществлению всеми заинтересованными сторонами резолюции № 1701 Совета Безопасности ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два израильских беспилотника упали на территории Ливана. Затем 28 августа три израильских беспилотника пытались перелететь через границу Ливана, но по дронам был открыт огонь.

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