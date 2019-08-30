Рим, , 15:02 — REGNUMДональд Трамп накануне получения Джузеппе Конте мандата на формирование правительства Италии выразил ему свою поддержку по просьбе Эммануэля Макрона и ряда других лидеров ЕС, заявил в интервью Adnkronos в пятницу, 30 августа, американский политолог Эдвард Лютвак.

Лидеры ЕС прежде всего были заинтересованы в скорейшем появлении в Италии нового правительства, потому что когда в одной из крупнейших экономик Евросоюза не только есть огромный госдолг и нулевой рост, но и нет правительства, это чревато осложнениями для всего ЕС, полагает Лютвак.

Как сообщалось ранее, Трамп на своей странице в Twitter написал, что надеется на переназначение Конте премьер-министром Италии. При этом он сделал опечатку в имени Конте, назвав его Giuseppi вместо Giuseppe.

Ранее формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.

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