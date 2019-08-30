Владивосток, , 14:58 — REGNUMСпецпредставитель Южной Кореи по вопросам обеспечения мира на Корейском полуострове Ли До Хун встретится с заместителем главы МИД РФ Игорем Моргуловым. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, встреча представителей двух стран пройдет во Владивостоке 3 сентября.

Предполагается, что Ли До Хун и Игорь Моргулов обсудят ситуацию на Корейском полуострове, включая недавние пуски ракет северокорейскими военными, а также пути возобновления переговоров на рабочем уровне по денуклеаризации КНДР.

По предварительным данным, спецпредставитель Южной Кореи по вопросам обеспечения мира на Корейском полуострове прибудет в Россию заранее, чтобы подготовиться ко встрече с заместителем главы МИД РФ и Восточному экономическому форуму, который пройдет во Владивостоке с 4 по 6 сентября.

Известно, что в сентябре текущего года Ли До Хун намерен посетить Вашингтон. В рамках офциального визита спецпредставитель Южной Кореи встретится со спецпредставителем Госдепартамента США по КНДР Стивеном Бигэном.

Так же, вероятно, он примет участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в Ною-Йорке.

По предварительным данным, Ли До Хун также намерен посетить Китай.