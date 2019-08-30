Рим, , 14:55 — REGNUMПосле выхода партии «Лига» Маттео Сальвини из правящей коалиции ее рейтинг снизился до 31,9%, сообщили социологи You Trend в пятницу, 30 августа.

По версии других социологических служб, рейтинг «Лиги» составляет 32%.

На выборах в Европарламент в Италии в мае 2019 года партия Сальвини получила 34% голосов, летом 2019 года по данным ряда социологических служб ее рейтинг приближался к 40%.

Актуальный совокупный рейтинг двух партий, которые намерены сформировать новое правительство (либералов и «Движения 5 звезд») составляет, по разным данным, от 40 до 41%. Актуальный совокупный рейтинг правоцентристских партий («Лиги», «Братьев Италии» и партии Сильвио Берлускони), которые предположительно останутся в оппозиции — 46−47%.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.

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