Милан, Италия, , 14:49 — REGNUM58,1% граждан Италии считают, что новое правительство страны должно заняться борьбой с безработицей, передает Sky в пятницу, 30 августа, со ссылкой на опрос You Trend.

Респонденты могли выбирать более одного варианта ответа.

19,6% граждан полагают, что в числе основных задач правительства должно быть снижение налогов, 15,3% — большее внимание развитию системы образования, 15% — системы здравоохранения, 12,9% — большее внимание вопросам миграции.

Ранее в национальной службе статистики Istat сообщили, что по данным за июль 2019 года уровень безработицы в Италии остался практически неизменным: 9,9% против 9,8% месяцем ранее.