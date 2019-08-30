Если Украина начнет закупки газа у США, России это пойдет только на пользу, поскольку сократит возможности Киева спекулировать на политической составляющей «газового» сотрудничества, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 августа, комментируя сообщение о возможном соглашении США, Польши и Украины по поставкам газа.

Киев, , 14:40 — REGNUMКак сообщалось ранее, власти Польши согласились продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, приобретаемый в США. Кроме того, представители всех трех стран намерены подписать договор «о безопасности поставок газа».

«Для нашей страны будет хорошо, если Украина начнёт покупать газ у США. И пусть объём этих закупок наращивается. Украина и так весьма проблемный партнёр, а её привязка к поставкам газа из России давала возможность Киеву спекулировать на политической составляющей этого сотрудничества.

Теперь эта политическая составляющая объективно будет сокращаться. Говорить, например, о возможности «газовой блокады» со стороны России, списывать на неё рост розничной цены на газ не получится. Меньше будет и оснований для так называемого «отбора» российского газа, идущего в Европу…

Убеждён, что, чем менее значимым для нас партнёром станет Украина в газовой сфере, тем будет лучше. На некоторое время нашим странам надо дистанцироваться друг от друга и в этой области. А время свой вердикт вынесет объективно: кому и где дешевле и лучше покупать газ. Это касается и Украины, и Польши, и других стран.

Одно только удивляет: как это немцы оказались «глупее» поляков с украинцами — делают на перспективу ставку всё-таки на российский газ», — отметил Михаил Демурин.