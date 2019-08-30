Улан-Удэ, , 14:38 — REGNUMСоветский районный суд Улан-Удэ принял решение об изъятии тиража газеты «Коммунист Бурятии». По мнению судьи, в материале, оплаченного из фонда кандидата в мэры города от КПРФ Вячеслава Мархаева нарушения избирательного законодательства.

«В агитационном материале было размещено изображение других кандидатов — по закону о выборах от 2016 года это запрещено. Фотография сопровождала статью, где негативно высказывались о деятельности кандидата Игоря Шутенкова», — передаёт «Байкал-Daily» слова члена Избиркома Улан-Удэ Андрея Лукьянчука.

Добавим, что газета «Коммунист Бурятии» является печатным органом регионального отделения КПРФ. Последний номер газеты, по информации «МК в Бурятии» вышел тиражом в 150 тыс. экземпляров.

Как сообщало ИА REGNUM, за должность мэра будут бороться шесть человек, из которых пятеро являются представителями партий — КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы» и КПСС и один самовыдвиженец. Последний является действующим исполняющим обязанности главы администрации города. «Единая Россия» официально на выборах не представлена.

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