Минск, , 14:31 — REGNUMМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провёл 30 августа встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в постсоветской республике Жаклин Перкинс по случаю вручения ею копий верительных грамот. Об этом проинформировала пресс-служба МИД Белоруссии.

«В ходе встречи стороны рассмотрели актуальные вопросы белорусско-британского сотрудничества, ситуацию в регионе», — сказано в кратком официальном сообщении.

Напомним, Жаклин Перкинс сменила в британской дипмиссии Фиону Гибб. Александр Лукашенко проводил предыдущего представителя официального Лондона 7 августа с пожеланиями занять достойное место в МИД королевства.

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Посольство Белоруссии в Британии не располагает данными о взаимной торговле за 2018 год. По данным совмина РБ, в январе-апреле 2019 года двусторонний товарооборот едва превысил $1 млрд с положительным для белорусской стороны сальдо в размере $843,3 млн. Львиную долю белорусского экспорта составляют нефтепродукты, выработанные из льготной российской нефти, которые британские компании перепродают в Евросоюзе.