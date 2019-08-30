Москва, , 14:28 — REGNUMПольская сторона спровоцировала понижение статуса своего мероприятия, не направив приглашение президенту России Владимиру Путину. Вслед за этим от визита в Польшу отказались также президенты Армении и Белоруссии, скорее всего, не желая быть «болванами в старом польском преферансе», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя сокращение визита Трампа в Польшу.

Трамп Кайсин Сергей © ИА Красная Весна

«Вполне возможно, что Дональд Трамп не едет по тем же соображениям — не хочет позволить использовать себя в политических играх вассалов. Поляки, несмотря на более чем вековую независимость (с небольшими перерывами), до сих пор в отношении России не избавились от комплексов.

Но если самим им такой юношеский максимализм простителен, то это не означает, что США позволят им всякий раз втягивать себя дрязги.

Думаю, Трамп просто решил показать Варшаве, кто в их союзе главный. Да и с точки зрения американского имиджа поддержка польской версии о двух агрессорах, напавших на страну в 1939 году, имеет свои недостатки. Получается, США в той войне были союзниками агрессора и даже способствовали закреплению его прав на захваченную территорию по итогам войны.

Впрочем, приближающийся ураган в США, действительно, угрожает быть сильным, и если не реальное участие в преодолении его последствий, то хотя бы изображение бурной деятельности по этому поводу сулит Трампу больше политических выгод, чем поездка в богом забытое европейское захолустье, до которого его избирателям (кроме, разве, этнических поляков) нет никакого дела», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп сократил программу своего визита в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Он прибудет в страну утром 1 сентября, а не 31 августа, как планировалось ранее.

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