Хельсинки, , 14:25 — REGNUMСтранам Европейского союза стоит ввести безвизовый режим для Косово. Такое заявление сегодня, 30 августа, на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС сделала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

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Обращаясь к министрам иностранных дел ЕС, глава европейской дипломатии отметила, что время для такого шага уже пришло.

«Я заявила Совету ЕС, что пришло время принять это решение», — приводит ТАСС слова Могерини. — Я уверена, то пришло время, чтобы граждане Косово смогли этим воспользоваться, поскольку все требования для отмены виз были выполнены».

Добавим, что к 2017 году Косово выполнило 93 из 95 выдвинутых требований со стороны Брюсселя, необходимых для перехода к безвизовому режиму. Оставшиеся два — это одобрение демаркации границы между Косово и Черногорией и активизация борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

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Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

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