Варшава, , 14:23 — REGNUMВ Польше несостоявшемуся визиту президента США Дональда Трампа придавалось настолько большое значение, что многие польские СМИ поспешили сообщить о прибытии в страну президентского автомобиля.

О том, что бронированный «Кадиллак» президента США, прозванный «Зверем», прибыл в страну, сообщили Польское агентство прессы (PAP), «Польское радио», телеканалы Polsat и TVN24, издания nczas.com, auto.dziennik.pl, niezalezna.pl и многие другие.

Однако, как уже сообщалось, Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу на мероприятия, посвящённые 80-летию начала Второй мировой войны. Причиной отмены визита названа необходимость присутствия президента в стране во время возможной чрезвычайной ситуации, связанной с приближением к западному побережью США урагана «Дориан».

Автомобиль президента США, введённый в эксплуатацию в нескольких экземплярах в 2009 году, считается самым защищённым автомобилем в мире. Он создан на базе пикапа GMC TopKick и обошёлся казне в сумму около 300 тысяч долларов. Автомобиль имеет броню 200 мм, бронестёкла толщиной 120 мм и всевозможные системы жизнеобеспечения пассажиров в экстремальной ситуации, включая запас крови для переливания президенту. Для перевозки президентского автомобиля используется специально содержащийся для этой цели военно-транспортный самолёт С-17 Globemaster.

С автомобилем президента в период президентства Барака Обамы произошли два неприятных инцидента. В 2011 году при выезде с президентом на борту со двора посольства США в Дублине (Ирландия), автомобиль «сел на брюхо» на изломе дорожного покрытия в воротах, и Обаме пришлось ждать, пока ему доставят другой автомобиль. В 2013 году в Израиле автомобиль был обездвижен, так как его заправили бензином, хотя на нём установлен дизельный двигатель.

Читайте ранее в этом сюжете: В Польше прокомментировали решение Трампа отменить визит в Варшаву