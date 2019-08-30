Москва, , 14:22 — REGNUMРегиональные власти должны создать единые информационные системы о состоянии лесов в их регионе, иначе избежать катастроф в лесной отрасли не удастся. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM29 августа.

«Отсутствие достоверной информации и открытой информации о лесах и лесном хозяйстве сегодня является одной из самых главных причин всех негативных явлений в лесной отрасли. Это и катастрофические лесные пожары, незаконные рубки, проявление коррупции в лесном хозяйстве», — заявил Николаев.

Он напомнил, что в 2018 году депутаты приняли изменения в законе. В частности, теперь региональные власти должны публиковать информацию о лесных участках. Однако, отмечает Николаев, этих мер недостаточно.

«Во-первых, региональные власти очень часто стараются избегать исполнения этого закона. Во-вторых, перечень информации, который сегодня установлен для публикации, явно недостаточен», — отметил Николаев.

Кроме того, существующая сегодня система лес-ЕГАИС отражает только сделки с древесиной, и эту информацию невозможно использовать ни для контроля за эффективностью использования лесов, ни для повышения этой эффективности.

Поэтому Николаев предлагает обязать федеральный орган исполнительной власти, отвечающий за лесные отношения, формировать единую информационную систему. Такой законопроект депутат внёс в Госдуму накануне. Предполагается, что в такой системе будет отражена вся информация о лесе и лесном хозяйстве, в том числе о лесоустройстве, лесовосстановлении, лесных пожарах, сдаче в аренду лесных участков, вырубке и прочем.

«Очень надеюсь, что эта законодательная инициатива будет поддержана правительством и моими коллегами в Госдуме. Потому что без открытой информации мы по-прежнему будем управлять лесами России фактически с закрытыми глазами», — отметил Николаев.