Душанбе, , 14:17 — REGNUMВзаимный товарооборот между Таджикистаном и Ираном за семь месяцев 2019 года составил 36,2 млн долларов, из которых 24,8 млн долларов приходится на импорт иранских товаров. Такие данные были озвучены в ходе беседы главы таджикской дипломатии Сироджиддина Мухриддина (Аслова) и иранского посла в Таджикистане Мохаммадтаки Сабири.

Стороны отметили, что Таджикистан и Иран имеют гораздо большие резервы для развития двустороннего сотрудничества.

«Стороны обсудили состояние и перспективы расширения двусторонних таджикско-иранских отношений. В Таджикистане иранскими компаниями реализован ряд проектов, в том числе — по ГЭС «Сантуда-2» и автотранспортному тоннелю «Истиклол», — напомнили в департаменте информации министерства иностранных дел Таджикистана.

Напомним, что за пять лет между Таджикистаном и Ираном товарооборот сократился втрое. По статистическим данным, в 2018 году страны наторговали на 97 млн долларов, тогда как в 2013 году этот показатель составлял 295 млн долларов.

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