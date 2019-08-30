Милан, Италия, , 14:12 — REGNUMНовое правительство Италии, которое надеются сформировать либералы и «Движение 5 звезд», не просуществует дольше нескольких месяцев, заявил во время прямой трансляции на своей странице в Facebook в пятницу, 30 августа, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Либералы и «Движение» интересуются исключительно властью, поэтому и хотят сформировать общее правительство без проведения выборов, несмотря на то, что две эти партии совсем недавно считали себя врагами и что их программы не имеют между собой ничего общего, отметил он.

Однако «Лига» готова к тому, чтобы несколько месяцев находиться в оппозиции, а выборы, когда бы они ни были проведены, покажут, кого поддерживают граждане страны, добавил Сальвини.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.

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