Киев, , 14:11 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили 30 августа в пресс-службе президента Украины.

Лидеры двух стран отметили, что настроены на усиление сотрудничества по всем направлениям. Кроме того, они обсудили возможность проведения до конца 2019 года заседания Стратегического совета высокого уровня.

Отмечается, что Эрдоган также рассказал о результатах своей поездки в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Украины Зеленский прибудет в Польшу с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях, посвящённых дате начала Второй Мировой войны.

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