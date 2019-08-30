Рим, , 14:04 — REGNUMЛидеры партий «Лига» и «Братья Италии» Маттео Сальвини и Джорджа Мелони не пришли на встречи с кандидатом в премьер-министры страны Джузеппе Конте, передает информагентство ANSA в пятницу, 30 августа.

Правые партии были представлены их заместителями, которые сообщили Конте, что считают формирование правительства без перевыборов несправедливым и что намерены быть в оппозиции к правительству либералов и «Движения 5 звезд».

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.

После распада коалиции «Лиги» и «Движения 5 звёзд» в стране могли пройти досрочные выборы, однако Маттарелла не стал их назначать: по одной версии — чтобы не тратить «осеннее» время, необходимое на принятие бюджета, по другой — чтобы не допустить «Лигу» и другие правые партии к власти, а Маттео Сальвини — на пост премьер-министра.

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