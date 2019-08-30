Бишкек, , 14:02 — REGNUMСыргак Айткурманов назначен начальником следственной службы МВД Киргизии, сообщает 30 августа издание 24. kg со ссылкой на соответствующий приказ министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева.

Ранее Айткурманов занимал должность начальника следственной службы управления внутренних дел города Ош. В январе 2019 года он возглавил отдел управления по расследованию особо важных дел МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа бывший начальник следственной службы МВД Киргизии Памирбек Асанов был назначен заместителем министра внутренних дел республики. Соответствующий указ подписал премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

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