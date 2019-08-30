Киев, , 14:08 — REGNUMГлава «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский не получил свои паспорта после освобождения из-под стражи. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Паспорта у Вышинского изъяли при задержании и должны были вернуть после освобождения, однако пока этого не произошло. Документы нужны, чтобы журналист пользовался своими процессуальными правами как гражданин, пояснил адвокат.

«Будем обращаться, чтобы вернули», — приводит слова Доманского РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Вышинский, которого власти Украины обвиняли в госизмене и поддержке республик Донбасса, провел под арестом более года. Его освободили 28 августа под личное поручительство. Вышинский рассказал, что занимается разными личными и юридическими вопросами, а затем хочет вернуться в журналистику.

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