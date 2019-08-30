Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUMРазовый проезд на метро в Петербурге может подорожать на два рубля с 2020 года. Такую информацию подтвердил заместитель главы городского комитета по транспорту Олег Матвеев во время «нулевых чтений» городского бюджета на 2020 год, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вагон метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Сейчас жетон на метро в Северной столице стоит 45 рублей, но цена может подняться до 47 рублей. Наземный же транспорт тоже может подорожать с 40 до 42 рублей за разовый билет.

Ранее эту же информацию в ходе «нулевых чтений» озвучивал глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин, который уточнял, что такое повышение является одним из возможных сценариев, который рассматривается в Смольном.

Добавим, по данным чиновников, в течение 2019 года себестоимость проезда в городском транспорте Петербурга выросла на 8 рублей. Вице-губернатор Евгений Елин также подтверждал, что городское правительство рассматривает возможность поднять стоимость проезда на метро до 48−50 рублей.

Как подчеркнул Матвеев, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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