Москва, , 13:52 — REGNUMПравила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и должны быть изменены. Об этом председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила в интервью Associated Press.

Глава ЦИК прокомментировала протестные акции в поддержку ряда кандидатов, которым отказали в регистрации. Она отметила, что как гражданин хотела бы более более широкой конкуренции, чтобы все желающие могли зарегистрироваться. Однако есть закон, которому нужно следовать.

«Произошедшее хорошо тем, что показало — система устарела, и общество не собирается прощать нас за это», — цитирует американское агентство Памфилову.

Она добавила, что её комиссия предложит упростить сбор подписей для кандатов и требовать от них меньшее количество подписей избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября, регистрацию прошли 230 кандидатов. Некоторые из кандидатов не пришли регистрацию из-за недостоверных и недействительных подписей, что стало поводом для протестных акций.

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