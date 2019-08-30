Киев, , 13:47 — REGNUMПрезидент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном выразил обеспокоенность намерением Франции и США пригласить Россию на следующий саммит G7. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что телефонный разговор, который длился около полутора часов, состоялся 29 августа.

«Президент Украины выразил обеспокоенность в связи с недавним обсуждением президентами Франции и США намерений пригласить Россию на следующий саммит «Семерки» в Соединенных Штатах в 2020 году», — говорится в сообщении.

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Также стороны обсудили результаты саммита G7, который прошел во французской Биаррице, а также ситуацию в Донбассе. В свою очередь Макрон подтвердил намерение провести встречу в «нормандском формате» в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вышла из состава G8 в 2014 году в связи с обвинениями в «аннексии» Крыма после прошедшего на Крымском полуострове референдума о независимости и воссоединения с Российской Федерацией.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал целесообразным восстановление формата G8, пригласив туда России. В Кремле заявили, что возвращение в G8 для России — не самоцель.

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