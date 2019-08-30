Цхинвал, 30 августа 2019, 13:38 — REGNUM30 августа глава Госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева на брифинге в Цхинвале рассказала о событиях на югоосетинской границе. Ранее в районе села Уиста (Цнелис) Южной Осетии грузинская полиция установила незаконный блокпост и обозначила границу на свое усмотрение. Об этом сообщает ИА «Рес».
Котаева исключила возможность нападения Грузии на Южную Осетию, так как границы надежно охраняются. При этом глава госкомитета подчеркнула, что как только в Грузии начинаются внутренние недовольства общества уровнем жизни и социально-экономическим положением государства, власти начинают отвлекать своих граждан темой «возвращения оккупированных территорий» и пытаются консолидировать грузинское общество против «российских агрессоров» и оккупантов.
Котаева напомнила, что границы Южной Осетии охраняются согласно договоренностям между Россией и Южной Осетии. В соответствии с этими договоренностями агрессивные меры грузинской стороны будут расцениваться, в том числе, как агрессия в отношении российской стороны.
Ранее ИА REGNUMсообщало об официальном заявлении МИД Южной Осетии от 29 августа, в котором указывается, что действиями на госгранице Тбилиси пытается спровоцировать новый вооруженный конфликт. МИД отметил, что Южная Осетия обращается к ООН, Евросоюзу и ОБСЕ с просьбой заставить Грузию прекратить провокацию. 30 августа заявил заместитель министра иностранных дел ГрузииЛаша Дарсалия заявил, что Грузия не планирует разрушать пост полиции в районе села Уиста (Цнелис) в Знаурском районе Южной Осетии.
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