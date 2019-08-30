Цхинвал, , 13:38 — REGNUM30 августа глава Госкомитета информации и печати Южной Осетии Мария Котаева на брифинге в Цхинвале рассказала о событиях на югоосетинской границе. Ранее в районе села Уиста (Цнелис) Южной Осетии грузинская полиция установила незаконный блокпост и обозначила границу на свое усмотрение. Об этом сообщает ИА «Рес».

Мария Котаева Sputnik-ossetia.ru

Котаева исключила возможность нападения Грузии на Южную Осетию, так как границы надежно охраняются. При этом глава госкомитета подчеркнула, что как только в Грузии начинаются внутренние недовольства общества уровнем жизни и социально-экономическим положением государства, власти начинают отвлекать своих граждан темой «возвращения оккупированных территорий» и пытаются консолидировать грузинское общество против «российских агрессоров» и оккупантов.

Котаева напомнила, что границы Южной Осетии охраняются согласно договоренностям между Россией и Южной Осетии. В соответствии с этими договоренностями агрессивные меры грузинской стороны будут расцениваться, в том числе, как агрессия в отношении российской стороны.

Ранее ИА REGNUMсообщало об официальном заявлении МИД Южной Осетии от 29 августа, в котором указывается, что действиями на госгранице Тбилиси пытается спровоцировать новый вооруженный конфликт. МИД отметил, что Южная Осетия обращается к ООН, Евросоюзу и ОБСЕ с просьбой заставить Грузию прекратить провокацию. 30 августа заявил заместитель министра иностранных дел ГрузииЛаша Дарсалия заявил, что Грузия не планирует разрушать пост полиции в районе села Уиста (Цнелис) в Знаурском районе Южной Осетии.

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