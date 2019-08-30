Сеул, , 13:37 — REGNUMПремьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён встретится с бывшим генеральным секретарем правительства Японии, секретарем Парламентской Лиги дружбы с Южной Кореей Такэо Кавамура. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии премьер-министра.

Согласно опубликованным данным, представитель Японии прибудет в Сеул с четырехдневным визитом 31 августа.

По предварительным данным, представители двух стран обменяются мнениями по наиболее острым вопросам. В частности, Ли Нак Ён и Такэо Кавамура обсудят экспортные ограничения Японии и прекращение обмена разведданными.

Последний раз премьер-министр Южной Кореи встречался с бывшим генеральным секретарем правительства Японии в октябре 2018 года.

Известно, что 2 сентября Такэо Кавамура встретится с депутатом Современной демократической партии Кан Чхан Илем, являющимся председателем Парламентской Лиги дружбы с Японией.