Москва, , 13:29 — REGNUMПрезидент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко во время телефонного разговора не обсуждали итоги визита помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Минск, заявил 30 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждали», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон находился с рабочим визитом в Минске. Он обсудил с Лукашенко в том числе вопросы «региональной безопасности и укрепления дипломатических отношений».

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