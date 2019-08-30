Киев, , 13:23 — REGNUMВ первый день работы Верховной рады девятого созыва Украины президент Украины Владимир Зеленский и его фракция «Слуга народа» зарегистрировали 74 законопроекта. Об этом сообщает «Украинская правда».

Читайте также: Демарш имени «бешеного принтера» в новой Раде: подробности

Верховная рада Украины возобновит работу 3 сентября

Издание отмечает, что пять проектов законов, которые предлагается рассмотреть парламентариям, касаются экономической политики. При этом почти два десятка законопроектов из общего числа инициированы самим главой государства.

Добавим, что 66 из этих законопроектов украинский лидер определил как неотложные. Они будут рассмотрены вне очереди и в упрощённом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, на своё первое заседание депутаты Верховной рады девятого созыва собрались 29 августа в 10 утра и разошлись уже поздней ночью — около 02:30. За это время было избрано руководство парламента, объявлено о создании монокоалиции фракции «Слуга народа». Кроме того, парламентарии утвердили новый состав правительства во главе с Алексеем Гончаруком, назначили главу СБУ и нового генерального прокурора, а также приняли в первом чтении изменения в Конституцию Украины об отмене депутатской неприкосновенности.

Также по теме: Партия Зеленского подготовила 465 поправок в конституцию Украины

Не обошлось и без скандалов. Так, сессионный зал Верховной рады в знак протеста против голосования в режиме «бешеного принтера» покинули фракции политических партий «Европейская солидарность» и «Голос». Как заявил один из лидеров «ЕС» Артур Герасимов, фракция «приняла решение не присутствовать при таком изнасиловании законодательства Украины».

Читайте ранее в этом сюжете: Нынешний состав Верховной рады один из самых неквалифицированных — эксперт