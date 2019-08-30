Официальный представитель Азиатского банка развития Такехико Накао отметил, что передача излишков Резервного банка Индии в размере 1,7 триллиона рупий (примерно 24,5 миллиарда долларов) правительству страны поможет стимулировать экономику. Он охарактеризовал это решение как подходящее.

Нью-Дели, , 14:57 — REGNUM«При правильном использовании эти деньги могут стать стимулом для экономики. Тем не менее такие переводы резервов не должны происходить часто», — отметил он.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Такехико Накао выразил уверенность, что для экономического роста правительству Индии необходимо инвестировать в такие области, как инфраструктура, образование и человеческий капитал.

Стоит отметить, что предпринятые меры правительства во многом связаны с падением темпов роста экономики Индии.