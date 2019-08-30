Заявление нового министра иностранных дел Украины о ситуации в Донбассе было и громким, и бессодержательным одновременно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 30 августа, комментируя высказывания Вадима Пристайко.

Киев, , 13:14 — REGNUMКак сообщалось ранее, новый глава МИД Украины в своем выступлении в Верховной раде заявил о необходимости в ближайшие шесть месяцев «продвинуться» в разрешении ситуации в Донбассе. По мнению министра, «не так важно», будет ли «продвижение» результатом привлечения миротворцев или результатом «выполнения «Минска», важнее всего — уложиться в установленный срок.

«Сказать, что надо за шесть месяцев «продвинуться» в урегулировании конфликта в Донбассе, — это ничего не сказать. Говорят, что дипломату язык дан, чтобы скрывать свои мысли. Вадим Пристайко, однако, уже не дипломат, он политик, а политик должен быть, прежде всего, чёток в изложении своих идей и понятен как гражданам своей страны, так и тем, с кем он собирается делать то или иное политическое дело.

Что новый министр иностранных дел Украины понимает под словами «продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе», остаётся неясным, а изложенная им последовательность шагов — странной. Надеюсь, он отдаёт себе отчёт в том, что приглашение той или иной новой «миротворческой миссии» в зону конфликта возможно только с согласия всех сторон этого конфликта. Нужна ли такая миссия ДНР и ЛНР — это серьёзный вопрос. Что же касается выполнения Киевом Минских соглашений, то шаги на этом направлении, понятно, будут только приветствоваться, но что-то подсказывает, что таких шагов мы не увидим.

Другими словами, на месте Донецка и Луганска я бы вообще это заявление Вадима Пристайко не стал бы комментировать: здесь по сущности урегулирования комментировать нечего. А вот мнение о новом министре иностранных дел Украины как о фигуре поверхностной и одновременно склонной к громким, но безосновательным фразам, уже формируется», — отметил Михаил Демурин.