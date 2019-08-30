Пресс-секретарь МИД Индии Равиш Кумар заявил журналистам, что правительство страны осведомлено о недавних испытаниях Пакистана баллистических ракет, которые проводились в Белуджистане.

Нью-Дели, , 13:51 — REGNUM«Мы знали о ракетных испытаниях в соответствии с установленными между странами мерами по укреплению доверия. Мы были проинформированы Пакистаном», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», ранее пакистанские военные объявили, что успешно провели ночной запуск баллистической ракеты «поверхность — поверхность», дальность которой составляет 290 километров.

Эти испытания проходят на фоне обострения напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном после того, как Нью-Дели аннулировал особый статус штата Джамму и Кашмира.