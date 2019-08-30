Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что премьер-министр Нарендра Моди принял твердое решение и моментально сделал Джамму и Кашмир неотъемлемой частью страны. Подобным образом глава МВД охарактеризовал решение об отмене статьи 370 конституции Индии, которая придавала особый статус штату Джамму и Кашмир.

Нью-Дели, , 15:45 — REGNUMПо его словам, под руководством Моди страна была решительна в борьбе с терроризмом, исходящим со стороны Пакистана. «Премьер-министр принимает решение не только для того, чтобы угодить людям. Он принимает решение, которые им выгодны», — отметил Амит Шах.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», глава МВД выразил уверенность, что подобным решением Моди завоевал доверие 1,3 миллиарда жителей страны.

«В течение многих лет Индия не принимала решительных шагов против терроризма. Но теперь мы дали понять, что никто не смеет подвергать индийцев опасности», — добавил он.